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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ الغربية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس  ٢٥ يناير يرافقه اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية و العميد أركان حرب وليد ابراهيم نائب عن السيد قائد المنطقة الشماليه العسكرية،إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة ، تخليداً لأرواح شهداء الشرطة الأبرار في الذكرى ال ٧٢ لعيد الشرطة، وذلك بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، تلاه قراءة الفاتحة على روح الشهداء وعزف السلام الوطني.

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وقدم رحمي التهنئة لكافة رجال الشرطة الحاضرين بمناسبة عيدهم، معرباً عن شكره وتقديره لما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعياً المولى -عز وجل-  أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وعقب ذلك، قام الدكتور طارق رحمي بإهداء درع المحافظة لمساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية.

وفى نهاية الاحتفال قام رحمي بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.

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المنطقة الشمالية العسكرية المنطقة الشمالية المشاركة اللواء محمد عمار القيادات الأمنية اليوم الخميس طارق رحمي محافظ الغربية ضفة الغربية صباح اليوم الخميس محافظة الغربية

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