عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آي صاغة: لا ننصح بشراء الذهب حاليا وهناك ضبابية في الأسعار.. فيديو

الذهب
الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار، مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 هو 3855 جنيها.

txt

باستثمارات 70 مليون دولار..التجارة الكندية: نعمل على إنشاء أول معمل لتنقية الذهب بمصر

txt

خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر والكونغو.. ومفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار| أخبار التوك شو


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.


وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.


ولفت "إمبابي"، إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.

الذهب الإعلامية سارة حازم طه الإعلامية سارة حازم الذهب عيار 21 الذهب والدولار جرام الذهب تداول الذهب سعر الذهب سعر الذهب والدولار سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

ترشيحاتنا

منتخب مصر لليد يفوز على تونس ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل أكبر قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا..فيديو

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

متحدث الوزراء: هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن .. فيديو

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ