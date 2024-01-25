آي صاغة: لا ننصح بشراء الذهب حاليا وهناك ضبابية في الأسعار.. فيديو

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار، مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 هو 3855 جنيها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.



وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.



ولفت "إمبابي"، إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.