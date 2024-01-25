خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر والكونغو.. ومفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "الإصابة تبعد إمام عاشور عن مباراة المنتخب القادمة.. ونجوم كرة سابقون: تأثيره أكبر من محمد صلاح".



وأفاد التقرير، بأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، منتخب مصر، تعرض لـ إصابة أثناء تدريبات المنتخب الأخيرة، وتأثر بـ ارتجاج في المخ.

وقال الكابتن طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، إن تأثير غياب إمام عاشور أكبر من غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، على الرغم من أن غياب صلاح وإمام وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب والنادي الأهلي، له تأثير كبير على المنتخب.



والد الشهيد النقيب أحمد شوشة: أشكر الرئيس السيسي على وقف شلال الدماء|فيديو

هنأ النائب حافظ شوشة والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، رجال الشرطة بعيدهم الذي تحل ذكراه اليوم الخميس، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه أمس خلال احتفالية عيد الشرطة.

أقدم عظيم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية،: «الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية الأمس كان يشعر بنا، فهو والد لكل الشهداء ووالد لكل شعب مصر، كما أنّ مصر قوية بشبابها ورجالها الذين يضحون بحياتهم حتى تعيش».

كل يوم معايا.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن طلاق ياسمين عبد العزيز

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أحمد العوضي يتحدث عن أزمته الصحية وطلاقه: ياسمين كل يوم معايا عشان هي بنت أصول".



وجاء في التقرير أن أحمد العوضي، أكد أنه تعرض لـ دور برد شديد، وعلى أثر ذلك نقل لـ المستشفى.



وعلق أحمد العوضي على طلاقه هو وياسمين عبد العزيز، وقال :" أنا وياسمين حالة خاصة جدًا، وقصة كبيرة، والعالم العربي بالكامل عارفها، وأن إعلان الانفصال كان بحالة محترمة".

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل





أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ، وريال مدريد، وأن هذا وفقًا لـ تصريحات الصحف الأجنبية.

وأضاف رئيس نادي سموحة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام في آخر مباراة للمنتخب جرى 16 كيلو، و له نظرة قوية، بالملعب، حيث أن إمام يتابع خلال البطولة من الأندية الكبيرة.



ولفت إلى أن الشباب السعودي مهتم أيضًا بـ إمام عاشور، وأن إمام يقدم مباريات قوية جدًا بالبطولة، ووضعت له 19 مليون يورو.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن





قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4377 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيها للجرام.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 يناير 2024





استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.72 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.45 جنيه للبيع، و39.27 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.69 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء .

عم الشهيد مصطفى عبدالرزاق: كان نموذجا مثالياً لخدمة المواطن المصري كضابط شرطة|فيديو

قال اللواء نور عبد الرزاق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق، إن الشهيد مصطفى عبد الرزاق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه للقبض على أحد العناصر التي تتاجر في المخدرات، وأثناء تواجده في المأمورية والمعاملة مع المجرم تم إصابته واستشهد.

وأضاف نور عبد الرزاق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن استشهاد الرائد مصطفى عبد الرزاق في هذه الواقعة كان له أثر شديد علينا و على أهالي محافظة أسيوط، معلقاً:" الضابط مصطفى كان من الشباب الجميل و الذي يؤدي واجبه على أكمل وجه



وأشار عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق إلى، أن الشهيد كان نموذجا مثالياً لخدمة مواطن المصري من خلال موقعه كضابط شرطة.

الأرصاد تحذر من زيادة الأمطار.. وصقيع في هذه المحافظات|فيديو





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تعمقا للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اليوم، وهذا سيؤدي لزيادة الأمطار في المناطق الداخلية و الساحلية.

الأرصاد: هناك تأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، و التي تزيد من الشعور بالأجواء الشتوية، لأن هذه الكتل تكون منخفضة في درجات حرارتها و محمل بالرطوبة.

أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024





قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وإنخفاض تدريجي على الأنحاء كافة.