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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان يشيد بكلمة الرئيس السيسي: عيد الشرطة هو يوم للكرامة.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

تحدث الإعلامي ضياء رشوان، عن احتفال مصر بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

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وقال الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"،: "أمس كان هناك احتفال أقامته وزارة الداخلية بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة احتفالا بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة"، لافتا: "عيد الشرطة يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة اللي رجال الشرطة قاوموا فيها الاحتلال البريطاني عام 1952 وسقط فيها عدد من الشهداء والجرحى وصمد رجال الشرطة صمود مشرف أمام قوات الاحتلال البريطاني".

 

وأضاف: "الرئيس السيسي ألقى كلمة في الاحتفال والتقى بعدها بعدد من السياسيين والإعلاميين وتحدث في حوار صريح ومفتوح ولم تخرج كلمات الرئيس عن معاني رئيسية وهي أن عيد الشرطة هو يوم للكرامة، فضلا عن تطرق الرئيس السيسي إلى الحرب في غزة وأكد أن مصر تواصل دائما بجانب أشقائها في فلسطين".

 

وأشار الإعلامي ضياء رشوان،: "الرئيس أيضا تحدث عن الجيل الحالي أن الله أراد له أن يحمل الوطن على كتفيه وأن يعبر به جبالا من المصاعب والمعوقات".
 

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