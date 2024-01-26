أخبار الفن.. حقيقة انفصال أحمد فهمي وزوجته وبيتر ميمي ينشر أول صورة من الحشاشين

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أحيا المطربان تامر عاشور وأنغام حفلاً اليوم في الرياض وقدما مجموعة من أغانيهما الشهيرة التي أشعلت الحفل وسط تفاعل عدد كبير من الحاضرين.

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن عن هذا الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقام بنشر بوست علق عليه قائلا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.. حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

حرص الفنان أحمد فهمي على الرد على الشائعات المتداولة، خلال الساعات القليلة الماضية، التي تفيد بأنه انفصل عن زوجته المطربة أميرة أحمد فراج.

ونشر أحمد فهمي، صورة تجمعه بزوجته أميرة فراج، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ومن شر حاسد إذا حسد»

وكانت قد روجت منصة شاهد لأحدث أعمالها وهو مسلسل "بين السطور" قبل انطلاق أولي حلقاته.

وجه مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة لزملائه منهم مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، مشيرًا إلى أنهم إذ اجتمعوا في أغنية واحدة سيحققون نجاحًا كبيرًا.

وقال حمو بيكا خلال استضافته مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على قناة النهار: إحنا لو اجتمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى فيه حد على الساحة لو مكنتش هتزلزل العالم بحق، أنا بقولهم إحنا لو اجتمعنا في أغنية، مصر مش هتسمع غيرنا تاني، إحنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي ده دراعي.

طرح المخرج بيتر ميمي أول صورة من كواليس تصوير مسلسل الحشاشين الذى يقوم بإخراجه للفنان كريم عبد العزيز.



ونشر بيتر الصورة على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: متبقى 40 يوما تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر و مؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الاخطر فى التاريخ.. مسلسل اتصور فى ٣ قارات، الاف من قطع الملابس والاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي.

احتفل فريق عمل مسلسل عتبات البهجة بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله أحد أبطال العمل، وذلك داخل كواليس التصوير.



ونشر صلاح عبدالله فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاده وعلق عليه قائلا: حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة.



كشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخرانى وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادى مهنى وعلاء مرسى وعنبة.