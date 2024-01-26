محكوم علية بالحبس 255 سنة .. القبض على صاحب شركة بالشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) محكوم عليه (بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" ، وغرامة مالية وحبس فى قضية "تبديد").

تم ضبط (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد) ، مطلوب التنفيذ عليه فى (١٤٩) حكم فى قضايا "شيكات".. بإجمالى عقوبات بالحبس (٢٥٥ سنة وكفالات مالية).

وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة.

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (73 سنة فى 38 قضية "تبديد").

وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (46 سنة و 10 أشهر فـى 31 قضية " تبديد"). وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.