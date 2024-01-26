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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تقيم جسرًا جويًّا مع مصر لعلاج أطفال فلسطين في روما

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بدء عملية نقل أول مائة طفل فلسطيني سيتم علاجهم في المستشفيات الإيطالية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، قال كروزيتو، في بيان، "يعلن الدفاع بكل سرور وفخر عن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة إلى المستشفيات الإيطالية. يعمل أفراد الدفاع بالفعل، جنبًا إلى جنب مع العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومستشفى جاسليني، لضمان نقل أول 30 طفلًا عبر جسر جوي للقوات الجوية بين إيطاليا ومصر، والذي سيبدأ بالفعل في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع كروزيتو: "سيصل 30 طفلاً آخرين مع مرافقيهم إلى إيطاليا في نهاية شهر يناير، على متن السفينة البحرية نافي فولكانو التي ستغادر ميناء العريش قريبًا".

وأكد أن "إيطاليا ملتزمة بتعزيز وقف تصعيد الصراع ومساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين هم ضحايا أبرياء. ولهذا السبب، يعتزم الدفاع إرسال مستشفى ميداني للجيش وتجري المناقشات بشأنه مع الدول الرئيسية في المنطقة".

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة التي شاركت في جهد إنساني كبير مع فرنسا وقطر، وتأمل أن تتمكن الدول الأخرى أيضًا من المشاركة في مسابقة تضامن، تحسبا أيضًا لعودة نافي فولكانو.

وأضاف وزير الدفاع: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين في مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة، وهذا السباق واجب أخلاقي حتى قبل أن يكون سياسيا".

وأشار إلى أنه "وبمجرد وصول الأطفال إلى إيطاليا، سيتم إدخالهم إلى المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة: ريزولي في بولونيا، وماير في فلورنسا، وجاسليني في جنوة، وبامبينو جيسو في روما"؛ مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل طاقم طبي من مستشفى جاسليني في مصر لتسهيل النقل الجوي أو البحري. ويتم تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أنشأت مركز تنسيق متقدم بالعريش.

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