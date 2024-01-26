أردوغان يشيد بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موافقته على القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي قضى بضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رحب الرئيس أردوغان بقرار محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنه "قيم" وأعرب عن أمله في أن يضع حداً للهجمات ضد المدنيين.

وأكد حكم المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والذي وصفه أردوغان بأنه مهم، على مسؤولية إسرائيل في منع الإبادة الجماعية وحماية السكان الضعفاء في غزة. ويؤكد رد أردوغان الإيجابي موقف تركيا من القضايا ذات الأهمية الدولية والتزامها بالدفاع عن حقوق المدنيين وسلامتهم في مناطق النزاع.

وقال أردوغان في رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين"، مسلطًا الضوء على المخاوف الإنسانية التي تكمن في جوهر قرار محكمة العدل الدولية. تعكس كلمات الرئيس التركي الشعور بأن الآليات القانونية الدولية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز السلام وحماية أرواح المدنيين خلال أوقات النزاع.