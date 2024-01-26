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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يوجه رسائل لمساعديه بعد إعلان رحيله عن ليفربول

كلوب ومساعديه
كلوب ومساعديه

أعرب يورجن كلوب وبيلي هوجان عن امتنانهما ودعمهما لبيبين ليندرز وبيتر كراويتز وفيتور ماتوس، الذين سيتركون مناصبهم في ليفربول في نهاية الموسم، إلى جانب الإعلان عن أن كلوب قرر التنحي عن منصبه كمدرب للريدز عند انتهاء موسم 2023-2024 ، تم التأكيد على أن ليندرز وكراويتز وماتوس سيخلون مناصبهم أيضًا في الصيف.

ووصل ليندرز إلى النادي في عام 2014 قادمًا من نادي بورتو، وعمل في البداية كمدرب للشباب في الأكاديمية قبل أن يتولى لاحقًا مهام مع الفريق الأول ثم أصبح مساعدًا للمدير.

تبع كراويتز كلوب إلى أنفيلد عند تعيينه في أكتوبر 2015، حيث عمل أيضًا كمدير مساعد، بعد أن عملوا معًا سابقًا في إف إس في ماينز 05 وبوروسيا دورتموند.

في هذه الأثناء، تم تعيين ماتوس في دور مدرب تطوير النخبة من قبل ليفربول في أكتوبر 2019، وانضم أيضًا من بورتو.

وقال كلوب عن الثلاثي في ​​مؤتمر صحفي: "سآخذ فترة راحة، لكن اللاعبين الآخرين منفتحون وجاهزون، دعني أقول ذلك بهذه الطريقة، وإذا كان شخص ما مستعدًا وإذا كان بإمكان شخص ما أن يقول ذلك فهو أنا. إنهم جاهزون، وإن التأثير الذي أحدثه الأولاد على مر السنين، وخاصة تأثير بيب في السنوات القليلة الماضية على كرة القدم التي نلعبها، لا مثيل له وهو أمر لا يصدق على الإطلاق.

وأضاف كلوب: "أعلم أنه يجب علي أن أكون ممتنًا له وممتنًا له. وأنا كذلك، لأنه أعطاني رؤية جديدة وساعدني على التطور خلال السنوات الماضية. أنا متأكد من أنني أستطيع مساعدته قليلاً أيضًا، هذه هي الفكرة عندما تعملان معًا بشكل وثيق، لذا، سيفعلون ذلك وسأدعمه أينما كنت وسأتابعه عن كثب وسأستمتع بذلك كثيرًا، لأنني أعلم أن هناك الكثير لأتوقعه من الأولاد."

وحول ما إذا كان النادي يسعى للاحتفاظ بـ ليندرز وكراويتز وماتوس، قال الرئيس التنفيذي هوجان: "من منظور عام، القرار الذي تم اتخاذه في ذلك الوقت: أولاً، أعتقد أن بيب وفيتور يريدان المضي قدمًا في حياتهما المهنية كمديرين". وهذا شيء فهمناه أيضًا، ومن الواضح أنهم سيذهبون - لن يذهبوا اليوم - سيذهبون بدعمنا وأي شيء يمكننا القيام به لمساعدة حياتهم المهنية في المضي قدمًا، سنفعله بالطبع، والفريق الذي بناه يورجن قوي بشكل لا يصدق ولكن هناك أيضًا فريق ضخم حول هذه المجموعة أيضًا والذي سيكون هنا للمساعدة فيما يتعلق بمستوى الخبرة هذا أيضًا".

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