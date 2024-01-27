نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

ينتظر جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بفارغ الصبر .

وجاءت بورسعيد في أول قائمة المحافظات التي أعلنت رسميا لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 منذ ساعات نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي.

حيث اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد ، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي في القاهرة والجيزة

لم تعلن مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة حتى الآن نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي في القاهرة والجيزة .

وأكدت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، أن سبب عدم ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي حتى الآن ، هو إستمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات .

وقالت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، أنه من المقرر أن يتم ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي

رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، رابط نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادى على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.cairomoe.net/

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، رابط نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي الذي يظهر على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

وفي بورسعيد .. يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس والاسم من خلال الضغط على https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx

وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إحصائيات نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد والتي جاءت كما يلي:

عدد المتقدمين للامتحانات 13 ألفا و839 طالبا وطالبة

الحضور : 13 ألفا و818 طالبا وطالبة

عدد الغياب : 21 طالبا وطالبة

نسبة النجاح : 75.4%

وكانت قد أكدت المدارس الإعدادية أن المجموع الكلي في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.



وقالت المدارس إن درجات المواد في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي كالتالي :

اللغة العربية : 40 درجة

اللغة الانجليزية : 30 درجة

الرياضيات : 30 درجة

الدراسات : 20 درجة

العلوم : 20 درجة