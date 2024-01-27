تفاصيل إنهاء حياة حارس عقار على يد عاملين بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بالعامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بحدوث مشاجرة بين (زوجها "حارس عقار ، عاملان – مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهم، تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعى بالجسم بسلاح أبيض "سكين" وتُوفـى عقب ذلك متأثراً بإصابته، وإتهمت سالفى الذكر بالتسبب فـى وفاة زوجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.