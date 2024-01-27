سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

تقدم سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين، منذ قليل، بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة في انتخابات نقابة المحامين 2024.

كما تقدم النقيب الأسبق حمدي خليفة بأوراق ترشحه لمنصب النقيب العام كأول مرشح لمنصب نقيب المحامين،وتقدم كل من حماد سيد أحمد، ومحمد رجب البرديسي، فيما تقدم العشرات على مقاعد العضوية.

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعدادا لتقديم أوراق الترشح في انتخابات المحامين 2024 على منصب النقيب العام وعلى عضوية مجلس النقابة.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28، والمقررة 9 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، من 4 حتى 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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