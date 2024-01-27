عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يفك طلاسم قضية خطف طفلين من أمام منزل أهلهما بأكتوبر| تفاصيل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل طيور ، وبائعة متجولة، مقيمان بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة) بخطف كلاً من (نجل الأول - كريمة شقيقة الثانية) حال لهوهما أمام منزلهما ولاذ بالهرب ، وذلك على إثر وجود خلافات مالية بين المتهم والمُبلغان ، وأضافا بقيامه بالإتصال بهما هاتفياً وطلب مبلغ مالى نظير إعادة الطفلين . 

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإرتكابها بالإشتراك مع زوجته "عرفياً" وإحتجازهم للطفلين بإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا، بمنزل خاص بشقيق الثانية وبرفقتهما الطفلين المجنى عليهما، وقرر الأول بإستدراجه الطفلين من أمام مسكنهما وخطفهما وإحتجازهما بمكان ضبطهما لمساومة أهليتهما على النحو المشار إليه وإتفاقه مع (الثانية وشقيقها) على إرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليهم امن الغربية خطف طفل خلافات مالية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

اركب رينو سانديرو 2017 "اوتوماتيك" بأحسن سعر للمستعمل

صحف السعودية: المملكة ترحب بقرار «العدل الدولية».. جوتيريش: قراراتها مُلزمة.. والقصف الإسرائيلي يشتدّ

الداخلية تلاحق تجار العملة.. سقوط أحدهم بعد محاولة لغسل 50 مليون جنيه

كولر يبحث عن حلول لأزمة جديدة داخل الأهلي .. تفاصيل

16 تمثالا فرعونيا.. نصاب يستخدم حيلة الكنز لاصطياد ضحاياه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى إعصار -2

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ