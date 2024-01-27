16 تمثالا فرعونيا.. نصاب يستخدم حيلة الكنز لاصطياد ضحاياه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته لسلاح نارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (طبنجة و 3 خزائن و20 طلقة – كمية من مخدرى " حشيش ، هيروين" - 16 تمثال فرعونى مختلف الأحجام والأنواع " مُقلدين" - سيارة ملكه – مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والتماثيل الفرعونية المقلدة بقصد النصب على عملائه من راغبى شراء القطع الأثرية والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.