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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم آسيا.. مدرب منتخب طاجيكستان: جاهزون لمواجهة الإمارات غدا

الكرواتي بيتر سيغارت
الكرواتي بيتر سيغارت مدرب منتخب طاجيكستان

أكد الكرواتي بيتر سيجارت مدرب منتخب طاجيكستان اليوم الجاهزية التامة لمواجهة نظيره الاماراتي غدا على استاد أحمد بن علي في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تستمر حتى 10 فبراير 2024.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب الطاجيكي سيعمل على تقديم مباراة جيدة للمواصلة بنفس الوتيرة والمردود الذي قدمه في مرحلة المجموعات، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير لمنتخب الإمارات لن يثنيهم عن تقديم أفضل أداء في المباراة.

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب قدموا مجهودا كبيرا في المرحلة الأولى مكنهم من تحقيق التأهل لهذه المرحلة الصعبة لكنهم لن يدخروا جهدا لتحقيق هدفهم وتحقيق الفوز للمضي قدما في البطولة.

وبين أن مرحلة المجموعات كانت ناجحة ومميزة، مضيفا أن المنتخب الطاجيكي يحلم بالتقدم في البطولة ويسعى لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد المدرب بقدرات لاعبيه واصفا إياهم بـ"أبطال هذه الكأس" لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا وقدموا مردودا قويا.. مبينا أن "منتخب الامارات خصم قوي ولديه العديد من اللاعبين المميزين، ومدرب جيد ولكن ذلك لن يمنعهم من تقديم أفضل ما لديهم".

وأوضح مدرب طاجيكستان أن لاعبيه سيعملون على استغلال كافة الفرص في المباراة ، وسيبذلون قصارى جهدهم، وربما قد تصل الأمور إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

واعتبر أن الإصابات تمثل عائقا كبيرا لدى منتخب طاجيكستان، وقال "نتعامل مع هذه الوضعية بجدية" ، لافتا إلى أن منافسه بدوره يعاني من إصابة بعض لاعبيه، وأن الفرص والحظوظ متكافئة للطرفين لتحقيق الفوز.

وقال إن المنتخب الاماراتي هو الأقوى والأفضل على الورق لكن لاعبي منتخبه عازمون على المنافسة بقوة على الملعب طيلة 90 دقيقة لتقديم أفضل ما لديهم.

وتابع : لم نعد المنتخب الأقل حظا بل حظوظنا متساوية مع منتخبات المرحلة الاقصائية ومباراة الغد ستكون تاريخية لنا.

من جانبه، أعرب زوير دزورابويف لاعب منتخب طاجيكستان، عن عزم منتخب بلاده لتقديم مباراة جيدة بعد نجاحهم في التأهل إلى دور الـ16.

وقال "نحن متفائلون وسنسعى لتقديم مردود جيد" ، مشيرا إلى أن الدعم الجماهيري الكبير منحهم الثقة لتحقيق هذا التأهل التاريخي.

وأضاف "كل شعب طاجيكستان كان يدعمنا ونحن نلعب بطريقة جماعية لدينا 26 لاعبا و56 شخصا من الفريق الفني و9 ملايين من الشعب الطاجيكي يدعموننا".

وفي ختام تصريحاته، أكد اللاعب أنهم بعد التأهل التاريخي لدور الـ16 سيقدمون كل مالديهم لاسعاد جماهيرهم وبلوغ الدور ربع النهائي.

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