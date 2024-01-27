بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. الداخلية توزع الهدايا على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية؛ لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين، في عدد من المناطق الأولى بالرعاية، والمناطق الحضارية الجديدة.
القوافل الإنسانية لوزارة الداخلية، توجهت إلى أهالي المناطق الحضارية الجديدة (حي الأسمرات - مجمع الخدمات الاجتماعية بالمقطم بمحافظة القاهرة – حي أهالينا بمدينة السلام - حي المحروسة بمدينة السلام - حي معا بمدينة السلام – مدينة الخيالة بالبساتين)؛ لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين؛ تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.
وأوفدت الوزارة أيضا، عددا من الضباط والضابطات بكل مديريات الأمن لزيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية وتم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين.
ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توجه تلك القوافل، يأت بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وفي إطار سياستها الهادفة- في أحد محاورها- إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومد جسور التواصل مع المواطنين كافة، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى جميع المناسبات، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".