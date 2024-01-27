بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. الداخلية توزع الهدايا على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية؛ لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين، في عدد من المناطق الأولى بالرعاية، والمناطق الحضارية الجديدة.

القوافل الإنسانية لوزارة الداخلية، توجهت إلى أهالي المناطق الحضارية الجديدة (حي الأسمرات - مجمع الخدمات الاجتماعية بالمقطم بمحافظة القاهرة – حي أهالينا بمدينة السلام - حي المحروسة بمدينة السلام - حي معا بمدينة السلام – مدينة الخيالة بالبساتين)؛ لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين؛ تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

وأوفدت الوزارة أيضا، عددا من الضباط والضابطات بكل مديريات الأمن لزيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية وتم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين.

ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن توجه تلك القوافل، يأت بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وفي إطار سياستها الهادفة- في أحد محاورها- إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومد جسور التواصل مع المواطنين كافة، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى جميع المناسبات، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

0ce78b4b-04f0-459b-ac83-65c3f15b70a8

40ea47ff-e123-4dbb-bd9d-13ca03da093f

a3ba8fbc-ce3b-46d4-bd23-19d64509526d

efdc1d0c-cbad-43a8-85ca-92fb97ed51dc

476088d4-bdb9-4e7b-b0f7-7d096937b7b7

cf429c0d-642e-4d54-9223-a7de3bd933fd

d030144d-585c-486e-80cf-6140ce088a8b

aed9209e-86f0-42f2-af6e-1ab160684137

3d9ff19f-5510-4e66-8ee8-29ee1a2be5a3

86968a85-2c11-4ed4-b7bc-094aed7509f1

1e802da8-e84b-4520-a39b-fc9b1a74b1dc

2e410634-7138-469e-9c97-3d9c19c03053

5dcb872b-60b1-49b7-8a50-c55f04ed76d0

ed343202-2605-4346-9757-1559b016f9e8