لميس الحديدي: «داخلين على رمضان وأسعار الدولار والأسواق في خطر».. فيديو

بسبب حالة اللايقين والقلق

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الاسواق تشهد حالة كبيرة من الاضطرابات بسبب حالة اللايقين والقلق لدى كل الناس.



وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه على شاشة ON:" الناس بتسأل ماذا سيحدث؟ لا توجد إجابات واضحة وأسواق مثل الذهب والأجهزة الكهربائية ممتنعة عن البيع لأن الذهب مخزن للقيمة تحافظ على تآكل الأموال وكان عليه إقبال كبير.

الدولار

ولفتت الحديدى إلى أن السبب الرئيسي في تلك الأزمة هو "الدولار" مع عدم قدرة التجّار على التسعير بسبب الارتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأشارت “الحديدي” إلى وصول سعر الدولار فى السوق السوداء لـ 67 جنيهًا مُعقبة: "إحنا داخلين على رمضان وهذا خطر كبير وهذه الاضطرابات قد تربك الأسعار في الأسواق".