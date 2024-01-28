عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح

بعد 16 عام زواج..
بعد 16 عام زواج.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح

16 عامًا من الزواج، كان لسعر الذهب دور حاسم في تحديد مصير زوجين أمام محكمة الجنح.. بعد أن تقدمت سيدة أربعينية بدعوى تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل للسطو على حقوقها الشرعية ورفضه تمكينها وأولادها من مسكن الزوجية.

اقرأ ايضًا :

txt

إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة بورسعيد.. وزارة العدل في أسبوع

txt

عقار دسوق المنهار ومعلم بمحمول بـ الامتحانات.. النيابة الإدارية في أسبوع

txt

17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع

txt

أنت مطلوبة في بيت الطاعة.. كيف تحمي الزوجة نفسها من هذا المصير؟

قالت الزوجة في دعواها : «زوجي قام بالسطو علي مصوغاتي التي يقدر وزنها 280 جراما، بعد زواج دام 16 عاما زوجي طردني من منزلي، وأستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي،  وتهديده لي وتشويه سمعتي».

اقرأ ايضًا :

txt

سائق دهس طفلا بالشارع في عين شمس.. حكم مهم من محكمة الجنح

txt

12 طربة حشيش .. قرار المحكمة بشأن عصابة الاتجار في المخدرات

txt

السجن 10 سنوات للسائق حرامي الحب في البساتين

txt

بيروت تستضيف اجتماعا عربيا لإعداد اتفاقية في مجال قضايا الدولة

txt

المشدد 5 سنوات لمتهم أشعل النار في مسكن والده لسبب غريب

txt

أنهى حياة فرد أمن بشبين القناطر وشرع في قتل آخرين.. محاكمة الداعشي القاتل اليوم

وأضافت : «عندما طالبته برد المصوغات والمنقولات وتوفير مسكن لي رفض وامتنع عن ذلك، وواصل سبي وقذفي وانهال علي بالضرب المبرح وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية، لأعيش طوال شهور في رعب في ظل محاولته للانتقام مني، ولم أجد سوي عدالة الأرض لتنقذني من الجحيم الذي أعيش فيه»، وقررت محكمة الجنح تأجيل القضية لإعلان الزوج بالشهر المقبل.

وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد 20 عاما من الزواج، تطالب بإنقاذها من عشرة عمرها زوجها الحالي.

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «دمر حياتي بعد 20 عاما من الزواج وباع عشرتي، وتركني معلقة، بخلاف ملاحقة عائلته لي لإجباري للتنازل عن الحضانة لشقيقه زوجي، وعندما رفضت شهروا بسمعتي، وقاموا بالتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، عقابا لي على الشكوي وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج».

وأضافت : «زوجي سافر برفقة زوجته الجديدة ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة منذ ما يزيد عن العامين" بتلك الكلمات وقفت زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة تطالب بالطلاق للضرر، وتتهم زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، زوجي تزوج علي دون علمي لأعلم بالصدفة قيامه بالاستعداد للسفر وبيعه الشقة التي أقيم بها بالعفش، بخلاف استيلائه علي المصوغات الذهبية قبلها بشهور بحجة حدوث أزمة له بعمله لأعلم أنه قدمها لزوجته الجديدة، وعندما طالبته بتطليقي ردا على بأن أنتظر رجوعه من السفر».

وأشارت الزوجة إلى أنها حررت بلاغ ضد والدة زوجها، فقرر زوجها ملاحقتها رغم سفره خارج مصر بدعوي قضائية بعد أن حرر توكيل لشقيقه، وحاول سرقة حقوقها ومنذ تلك اللحظة وزواجها منه انتهي بشكل غير رسمي ولكنه رفض تطليقها، فبدأ زوجها حرب ضدها من البلاغات حتي ينتقم منها بسبب والدته، ورفض عقد جلسة صلح والانفصال وديا وابتزازها وعندما اعترضت تعرضت لحملة تشهير منه، فلم تجد سوى محكمة الأسرة التي قررت تأجيل القضية لشهر فبراير المقبل.

سعر الذهب محكمة جنح الجيزة محكمة الجنح زوجة زوج مصوغات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

ترشيحاتنا

ترامب: لا ثقة لي في حلف الناتو

ترامب: يجب إخضاع المرشحين الرئاسيين لاختبار معرفي

بعد تعليق تشغيلها.. طائرة بوينج 737 تحلق من جديد

بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح

لاعب منتخب اليد: الميدالية الأولمبية هدفنا الأكبر

طقس اليوم.. تنويه هام من الأرصاد وسقوط أمطار في هذه المدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ