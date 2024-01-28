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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البضاعة في سيارة قلاب.. الداخلية تحبط تهريب صفقة حشيش ب70 مليون جنيه

المخدرات
المخدرات

 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مقيمان بمحافظة السويس) نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما بإستخدام (سيارة نقل قلاب) وذلك عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين إحداهما السيارة المشار إليها .. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن) مخفاه داخل حمولة السيارة ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها. 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (70,000,000) سبعون مليون جنيه تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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