رئيس أكاديمية الشرطة: معركة مصر لم تنته ولكننا قادرون على عبور الأزمات

قال اللوا هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن معركة مصر لم تنته ولكنها تحتاج لوعى وفكر جميع المصريين.

وأضاف مساعد الوزير أن الأمن أساس استقرار الدول، مؤكدا أن كل ما ئحدث من حولنا يحتاج منا تضافر الجهود.

وأكد مساعد الوزير خلال معرض الأجهزة والمعدات الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم بأكاديمية الشرطة أن مصر قادرة أن تمر وتعبر من تلك الأزمة.

وتنظم وزارة الداخلية، معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة 2024 تحت عنوان “فدا مصر”، فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

ويشارك في الاحتفالية جميع قطاعات الوزارة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وطلبة الأكاديمية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين ورموز المجتمع وطلاب المدارس والجامعات.