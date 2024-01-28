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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

على الهواء مباشرة..
على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل يسقط أرضاً فجأة

أوضاع مأساوية يعيشها مراسلو القنوات التلفزيونية في قطاع غزة فيما تقترب الحرب الإسرائيلية من دخول شهرها الرابع، حيث يعيش مراسلو القنوات التلفزيونية أوضاعاً إنسانية تكاد تكون مأساوية، كحال باقي سكان القطاع، وذلك أثناء تغطيتهم الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وسقط مراسل تلفزيون فلسطين عمر الداهودي على الهواء مباشرة، فيما كانت المذيعة تسأله عن الأوضاع داخل  قطاع غزة.


وقد أظهرت المشاهد المصورة، المراسل وهو يقف أمام الكاميرا قبل أن يترنح يميناً ويساراً لينهار على الأرض.

وأكد  كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الوضع يعد كارثيا بقطاع غزة، وأن الجوع قد فتك بالسكان.

أوضاع مأساوية مراسلو القنوات التلفزيونية قطاع غزة المشاهد المصورة

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