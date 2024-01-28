البحث عن الكنز .. سقوط 10 أشخاص ينقبون عن الآثار تحت الأرض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (لمنوفية - الشرقية) عن ضبط (3 أشخاص ) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية ، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية ، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.