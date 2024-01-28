هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من (إحدى السيدات ، تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالقاهرة) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليها من خلال موقع "فيس بوك" وإيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها، ولدى حضور المبلغة وبرفقتها (نجلاها) للتقابل معه بدائرة القسم فوجئت بقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديدها بإيذاء أحد أنجالها واستولى منها على (مبلغ مالى- هاتف محمول - حقيبة سفر بداخلها " أوراق ثبوتية خاصة بها وأنجالها") كرهاً عنها ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ومشاركة مديرية أمن بورسعيد عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "تاكسى"، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارته وبحوزته (هاتف محمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على حقيبة السفر الخاصة بالمجنى عليها بداخلها المسروقات، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مُستخدماً مفتاح السيارة فى تهديد نجل المجنى عليها وأنه قام بالتصرف بباقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.