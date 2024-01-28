غسل أموال.. 5 تجار مخدرات يشترون عقارات وسيارات بـ 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.