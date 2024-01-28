متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد اجازة تستمر لمدة اسبوعين، ويبحث الكثير من طلاب الجامعات عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

وتواصل عدد من الجامعات إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني علي مواقعها الرسمية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.



ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد الفصل الدراسي الثاني

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

وبدأ العام الجامعي 30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في علاج المشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال تشجيع التركيز على مجالات البحث ذات الأولوية الوطنية، والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج، موضحًا أن البحث العلمي يلعب دورًا حيويًا في التنمية المُستدامة، حيث يُساهم في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات، كما أنه يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول والارتقاء بجودة الحياة.

في هذا الإطار استقبل اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، فريق معهد بحوث الإلكترونيات البحثي برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، والدكتور خالد فوزي حسين قائد الفريق البحثي والأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروئية؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم مشروعات التنمية الزراعية، وحماية المحاصيل الاستراتيجية من الآفات الزراعية.

وخلال الزيارة بحث الطرفان إمكانية قيام معهد بحوث الإلكترونيات بعلاج النخيل من آفة سوسة النخيل الحمراء والتي تعد من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، وذلك باستخدام جهاز تم ابتكاره داخل المعهد، حيث استعرض محافظ الوادي الجديد تجربة عملية قام بها الفريق البحثي بمعهد بحوث الإلكترونيات؛ لمكافحة سوسة النخيل، من خلال الجهاز الذي تم ابتكاره وتصميمه بالمعهد؛ للتخلص من الآفة بالموجات الكهرومغناطيسية، حيث بدء تنفيذ التجربة بإحدى المزارع بالوادي الجديد، واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، أن الوفد قام بتفقد بعض مزارع النخيل بالمحافظة؛ للتعرف على أنواع النخيل، وأشكال الإصابات الموجودة نتيجة آفة سوسة النخيل الحمراء، ومدى شدتها وانتشارها في المزارع، فضلًا عن التعرف على طرق العلاج المستخدمة.