«CNN» تكشف معلومات خطيرة حول دعم الأونروا لحماس في هجمات طوفان الأقصي

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أهارون هاليفا، التقي مع كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الجمعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول موظفي وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" الذين يزعم أنهم شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال المسؤول الإسرائيلي لشبكة CNN: "لقد أعطيناهم أسماء محددة والمنظمات التي ينتمون إليها، سواء حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو غيرها، وماذا فعلوا بالضبط في 7 أكتوبر إلى الولايات المتحدة، وأظهرنا لهم أن لدينا معلومات استخباراتية قوية من مصادر مختلفة".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المعلومات الاستخبارية تم تأكيدها من مصادر مختلفة، ولهذا السبب استغرق الأمر كل هذا الوقت حتى يتم إطلاع وكالة الأونروا والولايات المتحدة على هذه المعلومات.

وأوضح المسؤول أن المسئولين الإسرائيليين تواصلوا مع وكالة الأونروا وأعربوا عن شكوكهم قبل عدة أيام من الإحاطة الإعلامية، يوم الجمعة، للمسؤولين الأمريكيين.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على كيفية جمع المعلومات الاستخبارية، إنها مأخوذة من أجهزة كمبيوتر ووثائق تابعة لحركة حماس تمت مصادرتها خلال العمليات في غزة، ومن استجواب المعتقلين عناصر المقاومة الفلسطينية.

ويقول مسئولون إسرائيليون لـ CNN، إن بعض المهاجمين الذين قتلوا أو اعتقلوا في 7 أكتوبر الماضي، كانوا يحملون هويات وكالة الأونروا.