عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لليوم الخامس.. انطلاق فعاليات جناح الأزهر في معرض الكتاب بمجموعة ورش وعروض فنية

فعاليات جناح الأزهر
فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الخامس لـجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(٥٥)، بمجموعة متميزة من ورش العمل الفنية والخط العربي والعروض الفنية والأناشيد والابتهالات، ومواصلة تقديم الفتاوى الدينية والرد على تساؤلات الجمهور الدينية، مع عرض مجموعة نادرة من المخطوطات، وتقديم أحدث الإصدارات الدينية والعلمية لعلماء الأزهر لزوار الجناح.

لليوم الخامس..  انطلاق فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

هذا؛ وسيناقش الجناح في ندواته التثقيفية اليوم كيفية تحصين الشباب وتوعيتهم بالأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، وذلك في ندوة بعنوان  "الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية " يحاضر فيها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه شبابنا، مع تقديم التوصيات والحلول للتغلب عليها.

كما يواصل جناح الأزهر اليوم عقد سلسلة ندواته بحملة اقرأ،  مع كتاب: «الإمام الطيب رجل المواقف»، بمشاركة مؤلفته الدكتورة عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بديع عليوة، أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

تراجع نسبي وتهديدات قائمة بتكتيكات مختلفة.. إحصائية مرصد الأزهر للإرهاب بأفريقيا 2023

الأزهر يدين هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية بإسطنبول أثناء القداس

وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

موضوعات متعلقة

تراجع نسبي وتهديدات قائمة بتكتيكات مختلفة.. إحصائية مرصد الأزهر للإرهاب بأفريقيا 2023

الأزهر يدين هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية بإسطنبول أثناء القداس

يوم «طيِّب» في حضرة الإمام..طلاب برنامج "تعزيز كوادر العلماء" يُتوجون تخرُّجهم بلقاء شيخ الأزهر

علم من أعلام الفتوى.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بالدكتور نصر فريد واصل

رئيس جامعة الأزهر: مؤلفات علميَّة وثقت العلاقات بين مصر وإندونيسيا

وكيل الأزهر: ارتباط المسلمين بالأقصى والقدس وفلسطين عقدي إيماني

فلسطين الحرة ويوم الشهيد.. طلاب الأزهر يبهرون رواد معرض الكتاب بفاعليات لدعم غزة

"الأرنب الخباز" و"ما مشكلتك ياعصفور".. إصدارات قصصية لـ مجلة نور بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن

لتنسيق الخطط بشأن غزة.. اجتماع مسئولي الأمن القومي لـ4 دول عربية في الرياض

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل

هل السلام قبول الآخر ولو كان محتلا.. شيخ الأزهر يرد على المزاعم الصهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ