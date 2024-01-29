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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 40 تعديا وتحرير 10 محاضر إشغال بالمنوفية

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.


قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون برئاسة المحاسب خالد النمر وبالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة ، وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لـ 40حالة وتحرير 10 محاضر إشغال طريق بشوارع سعد زغلول ومجمع المواقف الجديد ومنطقة السجل المدني ،  وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين .

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وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع  كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
يأتي هذا في إطار حرص وإهتمام محافظ المنوفية بإعادة الوجه الحضاري بنطاق المراكز والمدن والأحياء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام بما يحقق رضا المواطنين.

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