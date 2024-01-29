"العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية".. ندوة للقومي للمرأة بمعرض الكتاب غدا

يعقد المجلس القومى للمرأة، في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة غداً الثلاثاء ندوة حول " العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث ، وذلك فى قاعة بلازا 1.



وتأتى الندوة بحضور الدكتورة مروة زين العابدين، مدير برنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية والمشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فاحص اول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، ويدير الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.

وفى ذات السياق، يواصل جناح المجلس القومى للمرأة استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات

وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.

ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضة بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات، علاوة على إعجباهم بمنتجات المشروع القومى للمرأة المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات .

كما يضم جناح المجلس عرضا للمنتجات الحرفية اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية و الرسم على الخزف و صناعة الصابون وصناعة الاكسسوار.

و يضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.