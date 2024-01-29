محافظ الدقهلية ووزيرة الهجرة يشهدان فعاليات مؤتمر مبادرة "مراكب النجاة"

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر مبادرة "مراكب النجاة" لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية والحد منها وخطرها علي الشباب والمجتمع ككل من داخل قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.



وقال "مختار" أتقدم باسم أبناء الدقهلية بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية لإطلاقه هذه المبادرة التي تهدف للحفاظ علي حياة شبابنا وتوفير فرص عمل لهم ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية في إطار بناء الإنسان المصري وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة.



وأشار " مختار " إلى أن الدولة المصرية عملت علي توفير العديد من فرص العمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال آليات الإقراض المختلفة ومنها علي سبيل المثال ( جهاز مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء - إدارة بناء وتنمية القرية التابعة لوزارة التنمية المحلية - جهاز شباب الخريجين التابع لمحافظة الدقهلية ).



وأوضح بأن إجمالي قيمة القروض التي منحتها الدولة للشباب بالدقهلية خلال ال 10 سنوات الماضية بلغت ما يزيد 6,5 مليار جنيه بإجمالي 143 ألف مشروع وتوفير 350 الف فرصة عمل مختلفة .



كما أشار " مختار " إلي أن المحافظه عملت علي إقامة العديد من المشروعات لتوفير فرص العمل للشباب أبناء الدقهلية ومنها علي سبيل المثال مشروع 306 الذي تم تنفيذه بمدينة المنصورة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص والتي وصلت إلي 4 أضعاف العمل في القطاع الحكومي.



كما قال "المحافظ" إن الهجره غير الشرعية لاتبني الأسر ولا توفر حياة كريمة للشباب بل تعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر ولا بد من توعية الشباب وأسرهم بالخطر الذي سيلاحقهم بسبب هذه الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلي أن الهجرة الشرعية لها إيجابيات عديدة لذلك أطلق رئيس الجمهورية مبادرة " مراكب النجاة " لتوعية الشباب بالطرق الشرعية للهجره والتي تعود بالخير عليهم وتحافظ علي حياتهم.



وأشاد" مختار " بدور وزيرة الهجرة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " مراكب النجاة " لتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهلية من خلال توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل لهم وتمكينهم وتوعيتهم بطرق الهجرة الشرعية الصحيحة وتدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل .



وشددت السفيرة " سها جندي " على أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة حريصة على سلامة أبنائها ولذلك تحرص القيادة السياسية على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من تأهيل وتدريب للشباب ودعم لجهود التدريب من أجل التوظيف.

وأضافت: "علينا الحفاظ على فلذات أكبادنا فهم مستقبل هذا البلد"، متابعة، "أن التوعية مسؤولية كل فرد، وبشكل خاص الأمهات اللاتي تنفطر قلوبهن في حوادث الفقد والغرق التي يذهب ضحيتها زهرة شبابنا في رحلات الموت التي يروج لها سماسرة معدومي الضمير والإنسانية".



وأشارت السفيرة " سها جندي " إلى أن مصر تسعى بكل طاقتها للتوسع في جذب الاستثمارات وبناء مشروعات التنمية لتوفير فرص العمل الآمنة للشباب، مؤكدة أننا نتكاتف جميعا لدعم الشباب وتدريبه علي المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، مشيدة بالأمثلة الواعية والمتميزة من شباب المحافظة الذين يشاركون اليوم لعرض مشروعاتهم التي حرصوا على إطلاقها داخل المحافظة لتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لغيرهم، مثمنة دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر للشباب، وكذلك الدور الرائد للمجلس القومي للمرأة في توعية الأسر والأمهات لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتي تكون الأم محركا للحياة والمستقبل للأبناء ولا تكن عاملاً داعم لتعريض حياتهم للخطر.



فيما استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للهجرة الآمنة في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، واستكمال جهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، والترويج للمنتجات والحرف التراثية التي تمتاز بها المحافظات المختلفة، بجانب جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، في التوعية والتدريب من أجل التوظيف.



وتابعت السفيرة سها جندي أن محافظة الدقهلية تعد المحطة السابعة ضمن جولاتها في المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، معربة عن تهنئتها لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للدقهلية والذي يوافق 8 فبراير، مشيدة بالرموز الفكرية والثقافية، العلمية والفنية من أبناء المحافظة الذين أثروا الحياة الفكرية في مصر بمشاركاتهم وإبداعاتهم في شتي المجالات.



وأكدت وزيرة الهجرة عزمنا وحرصنا على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط ورغبتنا الصادقة في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة في الجمهورية الجديدة، وتبادل وجهات النظر، مع أهالينا، والوقوف على كافة احتياجاتهم وذلك في إطار دعمً مسيرة الوطن نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية من خلال توفير كافة سبل الدعم بالتعاون مع شركاء النجاح في مجالات التدريب والتأهيل من أجل التوظيف والتنمية؛ والصحة، والتعليم وريادة الأعمال وبما يحقق مصالح كافة فئات الشعب ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حرصا منا علي حياة أبناؤنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة له لحياة كريمة سواء في بلده او في أسواق العمل الخارجية.



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