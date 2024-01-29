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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: إقامة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة العيد بضوابط العام الماضي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم. 

إقامة صلاة التراويح 

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم 29 يناير 2024م، فبعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز، حيث أطلقنا أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الأوقاف أن شهر الخير قادم فرمضان شهر البر والصلة، وسيتم خلال شهر رمضان توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد وزير الأوقاف أنه إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير، وتستمر لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من السبت 27 يناير حتى 8 فبراير 2024م، يوميًّا من السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر، حيث بدأت بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

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وأضاف وزير الأوقاف أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين يشهد إقبالًا كبيرًا ويقدم باقة متميزة من التخفيضات بصالة ( 4 - 46B ) ، حيث يقدم شنطة الفكر الوسطي بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، كما يقدم مجموعة إصدارات اللغة العربية فقط بــ 100 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، ومجموعة الفتاوى 20 جزءًا بألف جنيه بدلا من 1500 جنيه، وكتاب إخلاص الناوي في الفقه الشافعي 4 أجزاء بــ 100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، والمنتخب من السنة 13 جزءًا ، فقط بـ 200 جنيه بدلًا من 390 جنيهًا، وذلك لحين نفاد المجموعات، وحال نفاد الكمية يباع الجزء المفرد بــ20 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، والموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية 15 جزءًا ، فقط بـ 150 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه، ويكون سعر الجزء المفرد من هذه الموسوعة بــ 15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والمنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية فقط بـــ250 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، وخصم 25% على موسوعة الثقافة الإسلامية بــ135 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا، وخصم خاص لأساتذة وطلاب اللغات الأجنبية على المنتخب في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - الروسية - الأوردية - السواحيلية - اليونانية - العبرية - الهوسا).

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف الصحفيين عددًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، منها كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)" ، و"المختصر المفيد في علم التجويد" ، و"فلسفة الحياة والموت" ، و"الروضة الندية في الأحاديث القدسية.

الأوقاف محمد مختار جمعة إقامة صلاة التراويح والتهجد صلاة التراويح الإمام الحسين

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