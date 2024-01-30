أخبار التوك شو| انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر .. تحركات بشأن أسعار اللحوم .. حالة طقس الخميس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية الماضية من من المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.
أحمد موسى يوجه رسالة لرئيس الحكومة: أفريقيا تحتاج المنتجات المصرية.. فيديو
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: مصر تستطيع تصدير بـ 300 مليون دولار للسوق الإفريقي وليس بـ 100 أو 200، والقارة السمراء تحتاج المنتجات المصرية، وعلى الحكومة الاتجاه لإفريقيا ودعوة رجال الأعمال الأفارقة في كل مؤتمر.
تحرك مفاجيء في أسعار اللحوم .. رئيس شعبة القصابين يوضح
قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنّه ينتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات من أجل تحسين أسعار اللحوم في السوق.
أضاف "عبدالباسط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "مصر دولة غير منتجة، وطالما نستورد اللحوم، فإن الحكومة يجب أن تدعم كبار المربين وليس الصغار، بمعنى أوضح، العجول التي نستوردها من الخارج في عيد الأضحى هي عجول قديمة والعلف القديم سعره قديم والمجمدات سعرها قديم، أي أن كل هذه المنظومة بسعر قديم، ونسأل المستوردين لماذا رفعوا الثمن".
أسامة كمال لاتحاد الكرة بعد خسارة أمم أفريقيا: كارثة.. استقيلوا يرحمكم الله
قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على خسارة منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية أمس والخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا، إن الجميع تحدث عن ضرورة رحيل اتحاد الكرة ومدرب المنتخب الوطني، منوهًا بأن الحقائق واضحة ولكنها ملتبسة وهناك من يدافع عن اتحاد الكرة والمدرب أمام فريق أكبر يهاجم المنظومة الكروية.
وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين، أن على أننا في حالة تتكرر لنفس أسباب الخسارة، مؤكدًا أن القضية ليست في المدرب أو للاعبين وهي قضية متكررة في مجالات مختلفة، منوهًا بأن كرة القدم في العالم وأفريقيا تتغير من حولنا، متابعًا: "أفريقيا تغيرت وتطورت.. واحنا محلك سر أو تراجعنا".
هل يشارك صلاح في المباراة القادمة لـ ليفربول؟.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
قال الناقد الرياضي أحمد فوزي العريان، إنه لا توجد أخبار تفيد بأن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي سيلعب مع فريقه ضد تشيلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف "العريان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "ليفربول فاز في مباراة الكأس بالأمس، وقائمة مباراة تشيلسي لم تعلن حتى الآن، ومن يريد أن يعرف حقيقة هذا الأمر فليستخدم الموقع الإلكتروني لليفربول، حيث جاء فيه أن الريدز يريد تجهيز لاعبنا لنهائي كأس كاراباو في نهاية فبراير".
بسام راضي: العلاقات المصرية - الإيطالية شهدت طفرة كبيرة
أكد السفير بسام راضي سفير مصر في روما، أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي وشهدت تطورا كبيرا للغاية بعد فترة من الجمود.
مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود
عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود".
الأرصاد: الخميس المقبل نسجل أقل درجة حرارة في الشتاء
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
الزراعة: نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية
أكد محمد سعد مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاح يعمل على حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض، مشيرا إلى أن معهد بحوث لأمصال واللقاحات البيطرية، يعمل على توفيرها.
وقال محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة، عبر فضائية "المحور"، أنه نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية، مؤكدا أن هناك شركات خاصة تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية.
أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. رئيس شعبة القصابين يعلن التفاصيل
كشف مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري وتخطيها حاجز الـ 400 جنيه.
شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو
أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.