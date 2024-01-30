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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح معرض "أهلا رمضان" 2024 بشرم الشيخ ودهب ورأس سدر.. فبراير

أهلا رمضان
أهلا رمضان

التقى محمد وحيد، رئيس غرفة جنوب سيناء، لفيفا من تجار مدينة شرم الشيخ في قطاعات الخضر والفاكهة والعطارة والبقالة والمواد الغذائية، والمجمدات، والدواجن، لمناقشة إقامة المعرض الرئيسي للمحافظة في مدينة شرم الشيخ.

وخلص الاجتماع الذي عقد في مبني نادي الرياضات البحرية، بمدينة شرم الشيخ، إلى أنه سيتم افتتاح المعرض منتصف شهر فبراير المقبل، على أن يقام على مساحة 850 مترا مربعا، ويستمر لمدة 40 يوما، مع إقامة 5 معارض أهلا رمضان 2024 في باقي مدن المحافظة في مدينة دهب ورأس سدر، مع تسيير سيارات متنقلة إلى الأودية والقبائل والبدو، علما بأن الغرفة ستقوم بتحمل جميع تكاليف وتجهيز تلك المعارض الموسمية من مواردها الخاصة.

وقال رئيس غرفة جنوب سيناء، إنه سيتم توجية الدعوة للقيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وفي مقدمتهم اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي وجه بضرورة توفير معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل مواطني جنوب سيناء وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد رئيس الغرفة أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة، ورفع العبء عن كاهل مواطني جنوب سيناء.

وشكر وحيد جموع تجار ومنتسبي الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء على تلبيتهم دعوة بيت التجار، متمثلا في الغرفة التجارية، وتكاتفهم من أجل توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية لمواطني جنوب سيناء، ووعد بالعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه التجار وتذليل العقبات أمامهم.

وقال الدكتور حاتم السيد، النائب الأول لرئيس الغرفة، إنه سيتم تقديم جميع السبل والدعم وتذليل جميع العقبات، لتلبية احتياجات مواطني جنوب سيناء.

وفي نفس السياق، أكد حنا رمسيس، النائب الثاني لرئيس الغرفة، حرص الحكومة على بذل كل الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عنهم. 

وأوضح محمد حامد، أمين صندوق الغرفة، أنه لابد أن يضم المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية وجميع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، خاصة أن الغرفة تدعم من مواردها مثل تلك المعارض لصالح المواطنين في الشهر الفضيل.

وشهد الاجتماع كل من الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس الغرفة، وحنا رمسيس النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد حامد أمين صندوق الغرفة، ورمضان عبد الرحمن مدير إدارة تموين مدينة شرم الشيخ، وأحمد سالم مدير عام الغرفة.

اهلا رمضان افتتاح المعرض الحكومة السلع والمنتجات الرياضات البحرية الغرفة التجارية

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