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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| أحمد الشيمي أحدث المنضمين لمسلسل "صيد العقارب"

أحمد الشيمي
أحمد الشيمي

انضم الفنان  أحمد الشامي، إلى فريق عمل مسلسل "صيد العقارب" والذي يشارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وأكد "الشامي"، في بيان صحفي له، أنه يجسد شخصية مختلفة تماما وأنها ستكون مفاجأة للجمهور.

وكان آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

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وفي وقت لاحق ، تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تفاصيل مسلسل صيد العقارب، والأسباب التي حمستها له.

وقالت خلال برنامج "الراديو بيضحك"، "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

أعمال أحمد الشامي الفنان أحمد الشامي مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب رمضان 2024

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