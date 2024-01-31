المسعف الأمين عثر على 710 آلاف جنيه بحوزة مصابين وسلمها لاصحابها ..صور

عثر مسعف بفرع هيئة الإسعاف بالمنيا على مبلغ 710 ألف جنيه بحوزة مصابين في حادث سير جنوب مركز أبوقرقاص ، وقام على الفور بتسليمهم الي نقطة الشرطة بالمستشفى التي تم نقل المصابين إليها.

كان "محمود بكري عبد الحليم" ، سائق السيارة، والمسعف "محمد سيد إبراهيم" ويعملان بنقطة إسعاف بني حسن ، التابعة لفرع هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا ، قد تلقيا ، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة قبلي نقطة إسعاف بني حسن بحوالي 10 كيلومتر بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

على الفور انتقل طاقم الإسعاف الي موقع البلاغ وتبين إصابة مسن ونجله ، حيث تم العثور بجوارهم علي مبلغ 710 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى متعلقات شخصية تحتوي على بطاقة ضريبية و إثباتات شخصية ورخصة قيادة وتسيير ومبلغ مالي 995 جنيه مصري.

على الفور قام المسعف محمد سيد وسائق السيارة محمود بكري عبد الحليم بتسليم الأمانات إلى نقطة شرطة مستشفى ملوي التخصصي الجديدة جنوب محافظة المنيا.

المسعف الأمين مع المصابين

المسعف الأمين مع المصابين

المسعف الأمين مع المصابين