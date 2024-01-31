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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد زيارة وفد دينية النواب.. 3 ملايين جنيه لترميم مسجد السلطان أبوالعلا

زيارة ميدانية لدينية
زيارة ميدانية لدينية النواب لمسجد السلطان أبو العلا

تفقد اليوم الأربعاء، وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسه الدكتور محمد أبوهاشم ، ووكيل اللجنة مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبوالعلا ، وذلك بحضور النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب ومسئولي وزراة الأوقاف ووزارتي الاثار والتنمية المحلية.

واكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه تقدم بطلب إحاطة سبق مناقشته باللجنة أوضح فيه أنه على الرغم من مكانة مسجد السلطان أبو العلا التاريخية وأثريته إلا أنه لم يتم  ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد رغم أنه يحتوي  على تراث معماري وإسلامي .

وأوضح أنه بناء علي  طلب الإحاطة تفقدت اللجنه المسجد اليوم ،  وقررت وزارة الاوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته الي ثلاثة ملايين جنيه دفعة اولي للبدء التنفيذ ،ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والاثار بالتنفيذ والإشراف وفقا لقرار لجنه الشئون الدينية.

كما تفقدت اللجنة أيضا مسجد القاضي يحي بحي بولاق أبوالعلا ، حيث سبق للنائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب تقديم طلب إحاطة للجنة في دور الانعقاد الثالث.

وأكد  النائب ان المسجد له مكانة أثرية ومعمارية ومغلق منذ القرن الماضي ويرغب الاهالي في فتحه ورفع كفاءته بمعرفة المشاركه الاجتماعية بحي بولاق أبوالعلا.

وأكد النائب أن عدد من الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الأثرية والمعمارية تحت إشراف قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بوزارة السياحة والأثار حيث يتم الترميم بواسطة فنيين.

وتفقدت اللجنة الأعمال المسجد يعود الذي يعود عهده للقرن ١٨ وأثناء الحملة الفرنسية على مصر قامت المدافع الفرنسية بإطلاق النيران وأسفر عن ذلك سقوط المئذنة.

لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مسجد السلطان أبوالعلا بولاق أبوالعلا وزراة الأوقاف وزارة الآثار

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