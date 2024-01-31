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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد احتجاجات شرسة | دعم المزارعين في فرنسا بـ 80 مليون يورو

فرنسا
فرنسا

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن احتجاجات المزارعين في فرنسا يبدو أنها نجحت في رسالتها، لكن صباح اليوم أوقف 15 ناشطا من المزارعين حاولوا تخطي الخطوط الحمراء التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي، المتمثلة في الطرق المؤدية إلى أكبر سوق في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهو سوق "رانجيس" الموجود في باريس، والطرق المؤدية للمطارات الفرنسية.

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من أن السلطات الفرنسية لاقت في بداية الأمر تعاونا كبيرا من المزارعين إلا أن هناك بعضا منهم يبدو مصمم على استكمال هذه الإضرابات وإحداث شلل في الطرق والمواصلات، وعدم وصول بعض السلع التي تأتي من بعض الدول الأوروبية، ويوقف المزارعون السيارات الكبيرة المحملة بالخضراوات والألبان واللحوم، والاعتراض على وصولها.

النقابات الزراعية

وأشار إلى أنه بحسب المزارعين والنقابات الزراعية ليس هناك تنافس شريف، وأن فرنسا والاتحاد الأوروبي تفرض بعض القيود على المنتجات الزراعية، وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن بعض الإجراءات لمساعدة المزارعين، منها ما أعلن عنه وزير الزراعة اليوم بأنه سيتم دعم المزارعين بـ 80 مليون يورو.

الاتحاد الأوروبي الطرق والمواصلات القاهرة الإخبارية المنتجات الزراعية رئيس الوزراء الفرنسي قناة القاهرة الإخبارية

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