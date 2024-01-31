تأثير سلبي | سيناتور أمريكي يوجّه اتهامًا لـ مالك فيسبوك

في جلسة استماع حادة بمجلس الشيوخ حول سلامة الأطفال، أدلى السيناتور ليندسي ليندسي جراهام ببيان مباشر للرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، متهماً إياه والشركة بأن "أيديكم ملطخة بالدماء". وأكد جراهام أن منتج فيسبوك يسبب الضرر، وقارن ذلك بالإجراءات السابقة التي تم اتخاذها ضد منتجات مثل السجائر.

وأشار السيناتور إلى عدم وجود إجراءات تنظيمية، مشيرًا إلى أنه في حين تم اتخاذ إجراءات ضد السجائر والأسلحة النارية، يبدو أنه لا توجد رقابة فعالة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. ذكر جراهام على وجه التحديد ATF (مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات) على النقيض من الغياب الواضح للأدوات التنظيمية لوسائل التواصل الاجتماعي.

سلط السيناتور جراهام، جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجلس الشيوخ بلومنثال وبلاكبيرن، الضوء على الأدلة الدامغة الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني الواردة من فيسبوك. وبحسب ما ورد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني هذه على تحذيرات حول التأثير السلبي للمنصة، ومع ذلك، يُزعم أن الشركة اختارت عدم تعيين موظفين إضافيين لمعالجة هذه المخاوف.

وأكد جراهام أن فيسبوك، إلى جانب الشركات الأخرى، تتمتع بالحصانة من الدعاوى القضائية، مما يخلق سيناريو لا يمكن محاسبتهم فيه على أفعالهم. ودعا إلى إلغاء المادة 230، وهو حكم قانوني يوفر حماية المسؤولية للمنصات عبر الإنترنت.

وشدد السيناتور على ضرورة المساءلة واقترح أن الأدلة الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني يمكن أن تكون أساسًا للحصول على تعويضات عقابية.

ومع ذلك، أعرب جراهام عن إحباطه من أن النظام القانوني يبدو غير متاح للأمريكيين المتضررين من تصرفات شركات التكنولوجيا.

يؤكد الجدل الساخن في جلسة مجلس الشيوخ على التدقيق المتزايد والدعوات إلى المساءلة الموجهة إلى عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك فيما يتعلق بتأثير منصاتهم على المستخدمين، وخاصة الأطفال.