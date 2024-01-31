عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الجونة

طلائع الجيش والجونة
طلائع الجيش والجونة

نجح طلائع الجيش في الفوز على منافسه الجونة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1، في افتتاح ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

وتأهل طلائع الجيش إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة ليواجه الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي.

تقدم طلائع الجيش بهدف سجله أحمد عبد الرحمن "زولا" في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ولكن الجونة تعادل عبر أشرف مجدي في الدقيقة 69.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح، وسجل للطلائع جودوين شيكا وأحمد متعب ويسري وحيد وأحمد زولا وموسى دياوارا ومحمد هاني وأضاع محمد سمير.

وسجل للجونة أحمد شوشة وآرنود وأحمد محمود وأحمد عبد الرسول وفرانك إيتوجا، وأضاع محمد عماد ومحمد الدغيمي.

وتعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة عقب تسديده ضربة الترجيح وغادر متأثراً بإصابة عضلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

تشكيل برشلونة وأوساسونا في مباريات الدوري الإسباني

المصري يتعاقد مع نجم الترجي التونسي

ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل الثلاثي عمرو السيسي وعبدالله محمد وعلي ياسر

المقاولون العرب يضم لاعب الصفاقسي التونسي فراس بن عايفية

المقاولون العرب يضم حليمو قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف

سوريا بالقوة الضاربة لمواجهة إيران في ثمن نهائي أمم آسيا

المقاولون العرب يضم نجمي الإسماعيلي والهلال الليبي |تفاصيل

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ