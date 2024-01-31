طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الجونة

نجح طلائع الجيش في الفوز على منافسه الجونة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1، في افتتاح ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

وتأهل طلائع الجيش إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة ليواجه الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي.

تقدم طلائع الجيش بهدف سجله أحمد عبد الرحمن "زولا" في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ولكن الجونة تعادل عبر أشرف مجدي في الدقيقة 69.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح، وسجل للطلائع جودوين شيكا وأحمد متعب ويسري وحيد وأحمد زولا وموسى دياوارا ومحمد هاني وأضاع محمد سمير.

وسجل للجونة أحمد شوشة وآرنود وأحمد محمود وأحمد عبد الرسول وفرانك إيتوجا، وأضاع محمد عماد ومحمد الدغيمي.

وتعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة عقب تسديده ضربة الترجيح وغادر متأثراً بإصابة عضلية.