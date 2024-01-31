شاب يقلد أصوات مشاهير قراء القرآن الكريم .. شاهد

حلّ القارئ نور الدين إبراهيم ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري ، حيث قدّم عددًا من الأناشيد الدينية ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم خاصة أن له موهبة في تقليد ومحاكاة أصوات مشاهير قراء القرآن الكريم.

القارئ نور الدين إبراهيم، يدرس بالفرقة الثالثة في كلية الهندسة جامعة الأزهر، حفظ القرآن الكريم واستطاع بعد فترة من التدريب محاكاة أصوات مشاهير القراء.

وكان أول الأصوات التي استطاع تقليدها صوت الشيخ ناصر القطامي في الأذان، وعقبه صوت الشيخ ماهر المعيقلي.

وقال : «بعد كده بدأت أتمرن أكتر في تقليد الأصوات، وبسبب كده مسكت الإذاعة المدرسية طول فترة دراستي»، مضيفاً «تمكنت بعد ذلك من تقليد 15 صوتاً، ونشر الفيديوهات عبر السوشيال ميديا، وبدأ المتابعون في اقتراح أسماء للشيوخ لتقليدها».

ومن أشهر الشيوخ الذين استطاع نور الدين إبراهيم تقليدها الشيخ محمود خليل الحصري، بجانب جميع قراء الأذان والإقامة في الحرم المكي، وشيوخ من الوطن العربي.