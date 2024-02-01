بملابس محتشمة| هبة مجدي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة محتشمة وأنيقة كعادتها، حيث ارتدت بدلة باللون الأخضر ونسقت معها بلوزة جمعت بين اللون الأخضر و الأزرق.

تزينت هبة مجدي ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

هبة مجدي

هبة مجدي