رئيس الاحتياطي الفيدرالي يستبعد احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس

عارض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بقوة، فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، كما توقع العديد من المشاركين في السوق.

قائلا: "لا أعتقد أنه من المحتمل أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس" لخفض أسعار الفائدة، "ولكن لنرى"، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الفدرالي الأول لعام 2024.

وجاء البيان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في يناير، حيث ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير. قال باول في وقت سابق من المؤتمر الصحفي إن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تأتي في وقت ما هذا العام.



انخفضت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تعليق باول في مارس، حيث بدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المتداولين الذين يريدون من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة عاجلاً قبل حدوث الركود. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي ما يصل إلى 250 نقطة عند نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يتم تحديد الموعدين التاليين لقرار السياسة للبنك المركزي في 20 مارس والأول من مايو. وفي الأشهر الأخيرة، ركز المتداولون والاستراتيجيون في وول ستريت على هذين التاريخين كمرشحين لأول خفض لسعر الفائدة، مع استمرار التضخم في الانخفاض وتباطؤ نمو الوظائف.

ورفض باول أيضًا الالتزام بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخطوته الأولى، قائلاً إنه "سيعتمد على البيانات".