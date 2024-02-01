أعلن الإعلامي إسلام صادق سفر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إلى دولة عربية.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" حسين لبيب يسافر في سرية إلى دولة عربية.. يا ترى ليه ".



وكان لبيب قد أتم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.