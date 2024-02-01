عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يسافر في سرية إلى دولة عربية

صدى البلد

أعلن الإعلامي إسلام صادق سفر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إلى دولة عربية.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" حسين لبيب يسافر في سرية إلى دولة عربية.. يا ترى ليه ".


وكان لبيب قد أتم  عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

ترشيحاتنا

نصف كيلو ذهب و157 ألف دولار .. الداخلية تواصل استهداف أباطرة العملة

مصدر : مخطط التنمية العمرانية لمصر حدد ضرورة إنشاء مدن جيل رابع

تصل لـ5 ملايين جنيه.. احذر 5 أفعال تعرضك لغرامة بشأن الطقس

كمية ضخمة .. الداخلية تضبط 300 طن سكر تمويني في مخزن بأسيوط

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ