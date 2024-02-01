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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الفصل الدراسي الثاني للوافدين للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية أنه نظرا للاقبال الشديد على منصة ادرس في مصر، تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتى 15 فبراير 2024.

كما أعلنت جامعة حلوان الاهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي..

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 2024/2023 (طب الاسنان وجراحة الفم،
كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الانسانيات و تجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي)، من خلال التقديم عبر الرابط التالي:

https://admission.study-in-egypt.gov.eg

 

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الملكية الفكرية الفصل الدراسي الثاني

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