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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يجتمع بمديرى العموم وأمناء الكليات لمتابعة سير العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اجتمع  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى ، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".

كما أشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل مع تحقيق العدالة فى التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب ، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

وأضاف أنه تم عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة امان والتعاون للمنظفات.

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وحث رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة ترشيد الاستهلاك لجميع موارد الجامعة من ورق وأحبار وغيرها ، كما شدد بأن الطالب الجامعة هو  اهتمام الجامعة لذا وجب تقديم خدمة له بشكل يليق بالجامعة من خلال تلبيه كل متطلباته وتيسير اى عوائق أمامه .


وأكد رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان لعقد هذه الاجتماعات بشكل دورى  للاستماع لجميع المشاكل والشكاوى والعمل على تجنبها وحلها وكذلك المقترحات وهو ما يؤثر على جودة العملية التعليمية والإدارية والمالية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية من خلال الاهتمام بمتابعة كل الإدارات خطط رعاية الشباب والعمل على تنفيذها بشكل متكامل .

وأثنى هشام رفعت فى كلمته على المجهود الرائع الذى يقوم به العاملون مطالبا بمزيد من الجهد والمثابرة لمواصلة التقدم .


وقام بتوجيه عدد من المقترحات لتحسين سير العمل مثل الاهتمام بالنظافة والصيانة والمحافظة عليها بشكل دورى للاستفادة من الرواكد سواء من خلال تكهين الأجهزة الغير صالحة او إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى .
كما أوضح انه تم إعادة فتح المطابخ في جميع الكليات لعمل وجبات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بسعر رمزى، وتم التنسيق بين أمناء الكليات ومديرى العموم تيسيرا للعمل والاهتمام بعامل الوقت لرفع كفاءة العملية الإدارية.

وتم ايضا مناقشة ضرورة تحديث البيانات واللوائح بشكل دورى وسرعة عرض النتيجة قبل بداية الفصل الدراسى الثانى تسهيلا على الطلاب،وضرورة الاهتمام بشكل كبير بالموارد البشرية والعمل على تحقيق كافة سبل الراحة مثل إزالة كل العوائق والمشكلات مثل متابعة خدمة التأمين الصحى الجديد والاهتمام بالدورات التدريبية المختلفة .

 

جامعة حلوان

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الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاسم ورقم الجلوس

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التسجيل بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

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