خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في "المرحلة الأخيرة".

وقالت مديرة الصندوق: "العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ".

وتابعت: "تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات".

وأشارت: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

ومن ناحية أخرى، قالت: "إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد".