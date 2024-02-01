كبير مخرجين بالوطنية للإعلام يطالب بتغليظ عقوبة نشر أنباء مغلوطة عن الدولار

أكد أيمن سليمان، كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه كان لدي اقتراح هام في ظل الأزمة الإقتصادية الموجودة حاليا، تغليظ العقوبة على المواقع الإلكترونية الممولة، والتي تقوم بنشر سعر غير صحيح الدولار، بهدف زعزعة الاستقرار.

وقال أيمن سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن كل من تداول أنباء غير صحيحة ومغلوطة، وصادرة من جهات غير رسمية، هي جريمة يعاقب عليها القانون.

الحبس لمدة سنة

وتابع كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه كان اقتراحي أن تكون العقوبات، ما بين غرامة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، أو الحبس لمدة سنة على الأقل.