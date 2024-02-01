عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يصرف شهريا.. بنك QNB الأهلي يرفع العائد على الشهادات الادخارية بعائد سنوي ثابت 22.25%

صدى البلد

رفع بنك QNB الأهلي العائد السنوي الثابت على الشهادات الثلاثية ليصل إلى22.25% والذى يصرف شهريا، وكذا طرح مجموعة جديدة من الشهادات التي تستهدف جميع شرائح العملاء.

وفى هذا الصدد تم رفع العائد على شهادة QNB  الأهلي ثلاث سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه المصري التي يمكن ربطها بدءا من 1000 جنيه مصري و شهادة "فرست" التي يمكن إصدارها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري.

وتم طرح شهادة "Exclusive" بحد أدنى مليون جنيه مصري لأول إصدار للشهادة، وشهادة "First Plus"  بحد أدنى 5 ملايين جنيه مصري لأول إصدار للشهادة،  وشهادة "Ultra" التى يمكن ربطها بحد أدنى 10 ملايين جنيه مصري لأول إصدار للشهادة، علما بأن جميع الشهادات يمكن إصدارها بمضاعفات ألف جنيه مصري بعد أول اصدار.

ويأتى هذا في إطار سعي البنك لتلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة، حيث يعد QNB  الأهلي التابع لمجموعة QNB العالمية أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب QNB الأهلي الجاري أو الحساب الجاري ذي عائد أو حساب التوفير، كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين وكذلك إمكانية الحصول على قرض أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة.  

كما يمكن شراء الشهادة عبر القنوات الإلكترونية (الموبايل البنكي والإنترنت البنكي) أو التوجه إلى أحد فروع البنك والتي تبلغ نحو 234 فرعا موزعة في مختلف ربوع الجمهورية، حيث يحرص البنك على تقديم منتجات وخدمات تناسب جميع شرائح العملاء وفق أفضل التطورات التي تحدث في الأسواق العالمية والمحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

طائرات حربية أجنبية تخترق أجواء بغداد.. ماذا يحدث بالعراق؟

خالد أبو بكر: ملف استرداد الأراضي نجح بسبب متابعته من الرئيس شخصيا

الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

يصرف شهريا.. بنك QNB الأهلي يرفع العائد على الشهادات الادخارية بعائد سنوي ثابت 22.25%

البحث عن أرضية منقرع.. مصطفى وزيري يوضح حقيقة تبليط الهرم الأصغر

رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يرعى 60 ألف طالب من الوافدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ