يصرف شهريا.. بنك QNB الأهلي يرفع العائد على الشهادات الادخارية بعائد سنوي ثابت 22.25%

رفع بنك QNB الأهلي العائد السنوي الثابت على الشهادات الثلاثية ليصل إلى22.25% والذى يصرف شهريا، وكذا طرح مجموعة جديدة من الشهادات التي تستهدف جميع شرائح العملاء.

وفى هذا الصدد تم رفع العائد على شهادة QNB الأهلي ثلاث سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه المصري التي يمكن ربطها بدءا من 1000 جنيه مصري و شهادة "فرست" التي يمكن إصدارها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري.

وتم طرح شهادة "Exclusive" بحد أدنى مليون جنيه مصري لأول إصدار للشهادة، وشهادة "First Plus" بحد أدنى 5 ملايين جنيه مصري لأول إصدار للشهادة، وشهادة "Ultra" التى يمكن ربطها بحد أدنى 10 ملايين جنيه مصري لأول إصدار للشهادة، علما بأن جميع الشهادات يمكن إصدارها بمضاعفات ألف جنيه مصري بعد أول اصدار.

ويأتى هذا في إطار سعي البنك لتلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة، حيث يعد QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB العالمية أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب QNB الأهلي الجاري أو الحساب الجاري ذي عائد أو حساب التوفير، كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين وكذلك إمكانية الحصول على قرض أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة.

كما يمكن شراء الشهادة عبر القنوات الإلكترونية (الموبايل البنكي والإنترنت البنكي) أو التوجه إلى أحد فروع البنك والتي تبلغ نحو 234 فرعا موزعة في مختلف ربوع الجمهورية، حيث يحرص البنك على تقديم منتجات وخدمات تناسب جميع شرائح العملاء وفق أفضل التطورات التي تحدث في الأسواق العالمية والمحلية.