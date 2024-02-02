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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا.. بكري يوجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن الأسعار| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

 

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

كشفت الفنانة سميرة محسن سبب قرارها اعتزال الفن والاكتفاء بالتدريس في معهد الفنون المسرحية.

 

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إيجابي للسيطرة على سعر الصرف، خاصة أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%.

 

سندوتش الفول بقى بـ15 جنيها.. مصطفى بكري يوجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن الأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، يوجه الحكومة دائما بالتخفيف عن معاناة المواطن، مبينا أن هناك أولويات في الفترة الحالية، قائلا:"هناك فقه الأولويات".

 

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر أمني رفيع المستوى لفناة لقاهرة الإخبارية ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين "فيلادلفيا" أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخباية” في خبر عاجل.

 

رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالٍ لسعر المعدن الأصفر في هذا التوقيت

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها جمهورية مصر العربية منذ بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق، نتيجة تأثرنا بالمنخفض القطبي.

 

مصدر: مصر تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة

أكد مصدر مسؤول قناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

ألفاظ مش كويسة.. طبيبة تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء

تحدثت الدكتورة داليا الكناني عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من قبل محام داخل المستشفى التي تعمل بها بمحافظة دمياط.

 

الخارجية الأمريكية: امتداد المستوطنات في الضفة الغربية يقوض عملية السلام

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم التباحث مع إسرائيلح بشأن حالات عنف يرتكبها المستوطنون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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