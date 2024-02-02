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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تغير الموعد.. أحمد سعد يحيي اليوم حفل القرية العالمية

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد مساء اليوم الجمعة لإحياء حفلته المنتظرة فى القرية العالمية بدبي، بعد تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المفترض أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التى تحمل اسم بعتذرلك والمفترض ان يطرحها خلال أيام قليلة من الآن.

 


 

أحمد سعد ضيف برنامج sold out


ويحل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج sold out ، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد ، وذلك يوم 18 فبراير المقبل . 

 

الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية بحضور الجمهور ، ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للاخير . 

 

طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

 


كان قد روج أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

 

ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجايبة من جمهوره ومحبيه ومنها: «من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن إنت متألق كالعاده وصوتك بيدخل في قلوبنا» و«بتجنن احلي مغني واخلي صوت» و«بالانتظار» و«مبين عليها بتجنن» و«فعلا احمد سعد نمبر وان و».. أغنية "بعتذر لك "، تقول في مطلعها:..

أحمد سعد المطرب أحمد سعد بعتذرلك القرية العالمية بدبي

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